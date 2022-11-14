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Bursa’da bir kadın evinde katledilmiş halde bulundu! Katil kocası çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Bursa’da bir kadın evinde katledilmiş halde bulundu! Katil kocası çıktı

Bursa'da evinde 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulunan Nazlı Meral'in katili kocası olduğu ortaya çıktı. Cinayet sonrasında kendisine de bıçakla zarar vererek hastane gittiği belirlenen cani eş N.M., tutuklandı.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 36 yaşındaki Nazlı Meral'e ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu.

Hareketsiz halde duran Meral'in, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 35 yaşındaki eşi N.M.'nin peşine düştü.

Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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