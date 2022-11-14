Bursa’da bir kadın evinde katledilmiş halde bulundu! Katil kocası çıktı

Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.