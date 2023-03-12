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Arkadaşlarının üzerine çıktığı kaya koptu: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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Arkadaşlarının üzerine çıktığı kaya koptu: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarının üzerine çıktığı kayanın kopan parçasının altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayırözü Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, bir kayanın üzerine çıktı.

KAYA KOPTU, ALTINDA KALDI

Bu sırada hareket ederek kopan kaya parçasının altında kalan M.Y. (11) ağır yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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