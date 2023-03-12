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95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye’de yayınlanacak mı?

"95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Akademi Ödülleri'nin (Oscar), bu yıl 95'incisi düzenlenecek. 2023 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek etkinlik gece 04:00'da ekranlara gelecek. Peki, 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?

"95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Peki, 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?

2023 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek tören, gece 4.00'ten itibaren sinemaseverlerle buluşacak.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Bu yılki Oscar'ın, adayların profili ve törenin işleyişi bakımından ilklere sahne olması bekleniyor.

1935'TEN BU YANA İLK ASYA KÖKENLİ OYUNCU ADAYI

Bir diğer ilk ise geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası ismin aday gösterilmesiydi.

"Everything Everywhere All At Once" (Herşey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, 1935'ten bu yana aynı dalda aday gösterilen ilk Asya kökenli oyuncu oldu.

ABD dışından aday gösterilen sinemacılar da Oscar'ın ilkerinden oldu. 20 oyuncu adayından 11'i uluslararası isimlerden oluşurken İrlandalı adaylar Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan, Brendan Gleeson ve Paul Mescal fark yarattı.

95'inci Oscar Ödül Töreni, 12 Mart'ta yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan skandaldan sonra Akademi bu yıl farklı bir karar aldı.

"DAHA ÇABUK TEPKİ VEREBİLECEK DURUMDAYIZ"

Ayrıca Kramer, "Geçen yıl olanlar nedeniyle, Oscarlar'da yaşanabilecek olaylara daha geniş açıdan bakıyoruz. Bugün daha çabuk tepki verebilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

ÖZELEŞTİRİDE BULUNULMUŞTU

Akademi Başkanı Janet Yang, daha önce Smith'in Rock'a attığı tokata yeterince çabuk müdahale edilemediği için özeleştiride bulunmuştu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, film sektörünün en önemli ödüllerinden biri kabul edilen 2023 yılı Oscar adaylarını resmi olarak duyurdu.

13 MART'TA 23 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

95'inci Oscar Ödül Töreni, 13 Mart'ta yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak.

'EN İYİ FİLM' ADAYLARI BELLİ OLDU

Önemli kategorilerden biri olan 'En İyi Film' dalında Elvis, Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick filmleri adaylar arasında.

'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde; Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal ve Bill Nighy'ın adaylar arasında olduğu açıklandı.

'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde; Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams ve Michelle Yeoh yer aldı.

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