Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı | Kar, sağanak, fırtına, toz taşınımı her şey var... İstanbul, İzmir, Ankara...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı