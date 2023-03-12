Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı | Kar, sağanak, fırtına, toz taşınımı her şey var... İstanbul, İzmir, Ankara...
Sıcaklıkların birden düştüğü bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların merak ettiği yeni haftada hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 33 kentte bugün kuvvetli yağış, 24 ilde de fırtına bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE SARI KODLA UYARILAN O İLLER
Adana (fırtına), Adıyaman (fırtına), Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak), Ankara (gök gürültülü sağanak), Aydın (gök gürültülü sağanak), Bartın (gök gürültülü sağanak), Bilecik (gök gürültülü sağanak), Bolu (gök gürültülü sağanak), Bursa (gök gürültülü sağanak), Çankırı (gök gürültülü sağanak), Denizli (gök gürültülü sağanak), Düzce (gök gürültülü sağanak), Edirne (gök gürültülü sağanak), Elazığ (fırtına), Erzincan (fırtına), Eskişehir (gök gürültülü sağanak), İstanbul (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (fırtına), Karabük (gök gürültülü sağanak), Kastamonu (gök gürültülü sağanak), Kırklareli (gök gürültülü sağanak), Kocaeli (gök gürültülü sağanak), Kütahya (gök gürültülü sağanak), Malatya (fırtına), Manisa (gök gürültülü sağanak), Mersin (fırtına), Muğla (gök gürültülü sağanak), Sakarya (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (fırtına), Tekirdağ (gök gürültülü sağanak), Tunceli (fırtına), Şanlıurfa (fırtına), Uşak (gök gürültülü sağanak), Zonguldak (gök gürültülü sağanak).
TURUNCU KODLA UYARILAN İLLER
Aksaray (fırtına), Antalya (kuvvetli yağış), Balıkesir (gök gürültülü sağanak), Bayburt (fırtına), Burdur (kuvvetli yağış), Çanakkale (gök gürültülü sağanak), Erzurum (fırtına), Giresun (fırtına), Gümüşhane (fırtına), Isparta (kuvvetli yağış), İzmir (gök gürültülü sağanak), Karaman (fırtına), Kayseri (fırtına), Kırşehir (fırtına), Kırıkkale (fırtına), Konya (fırtına), Nevşehir (fırtına), Niğde (fırtına), Ordu (fırtına), Rize (fırtına), Sivas (fırtına), Tokat (fırtına), Trabzon (fırtına), Yozgat (fırtına).
16 MART PERŞEMBE
17 MART CUMA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi, bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
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