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Karadeniz'de deprem! Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Karadeniz’de deprem! Samsun’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları açıkladı

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saaat 01.22'de yaşanan depremin derinliği 19.26 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 01.22'de yaşanan depremin derinliği 19.26 kilometre olarak ölçüldü.

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