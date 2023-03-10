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Gaziantep'te gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları paylaştı! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Gaziantep’te gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları paylaştı! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 00.08'de Gaziantep'te bir deprem olduğu bildirildi. Yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında saat 00.08'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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