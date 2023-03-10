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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

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