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İstanbul'a getirilen depremzedelerin hastanelerdeki tedavileri sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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İstanbul’a getirilen depremzedelerin hastanelerdeki tedavileri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketine yol açmış, binlerce insan hayatını kaybetmişti. İstanbul'a getirilen 18 bin 593 yaralıdan 1020'sinin tedavisi devam ediyor. 17 bin 573 depremzede ise taburcu edildi.

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