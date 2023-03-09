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Adıyaman'da deprem! Çok sayıda ilden hissedildi! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Adıyaman’da deprem! Çok sayıda ilden hissedildi! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 21.55'te yaşanan depremin derinliği ise 9.6 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

Saat 21.55'te yaşanan depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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