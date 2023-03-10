Bugünkü Cuma Hutbesi 10 Mart Tam Metni | Hutbenin konusu ne? PDF indir-oku! Diyanet: "Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir"

Kıymetli Müslümanlar!

Güvenin yegâne kaynağı Cenâb-ı Hak'tır. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden birisi de "elMümin"dir. O Allah ki huzur ve esenlik verendir. Kullarını güven ve emniyet içinde yaşatandır. Kendisine güvenilmeyi en çok hak edendir. O'na sığınanları korku ve endişeden emin kılandır. Muhterem Müminler! Allah'a iman eden her mümin, O'nun himayesi ve koruması altındadır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: ِ َو ۪ٓكي ًل ِا ّلل ه َوَك هفى ب ِ ْل َعلَى ا ّلل ه َ güvenip a'Allahَ "وتََو ك dayan. Vekil olarak Allah yeter." 3

Bu ayet-i kerimeye gönülden inanan müminler olarak biliriz ki; Yüce Mevlâmız bizleri asla kimsesiz ve çaresiz bırakmaz. Nitekim tevhid uğruna atıldığı ateşi Hz. İbrahim'e serin ve zararsız kılan O'dur. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz. Yusuf'u oradan çıkarıp Mısır'a sultan eden O'dur. Hz. Yûnus'u balığın karnından kurtuluş sahiline ulaştıran, Hz. Musa'ya denizi yol, kudret ve merhametini yoldaş eyleyen O'dur. Rahmet Elçisi Hz. Muhammed Mustafa'yı müşriklerin tuzağından kurtarıp emniyet içinde Medine'ye kavuşturan da O'dur.