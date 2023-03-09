Manisa’da 22 yıl saklandılar! Kimliklerini gizleyip...

İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR



JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi.

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