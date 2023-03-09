Ordu’da 4 çocuk annesi Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran savunma: Talebimi kabul etmedi...
Kan donduran olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Yeliz Gültaş'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesi ise dehşete düşürdü.
Ordu'da yaşanan olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.
Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?
- YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...
- Tiktok çöktü mü son dakika? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Açıklama...
- MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...
- Naci Görür İstanbul'dan sonra o illeri de uyardı! "9 şiddetinde hissedilecek" Erzincan'dan Bingöl'e kadar... Yeni depremler olacak mı?
- Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...
- AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?
- Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...
- Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
- Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...