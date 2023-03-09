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Ordu’da 4 çocuk annesi Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran savunma: Talebimi kabul etmedi...

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Ordu’da 4 çocuk annesi Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran savunma: Talebimi kabul etmedi...

Kan donduran olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Yeliz Gültaş'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesi ise dehşete düşürdü.

Ordu'da yaşanan olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

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