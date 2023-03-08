2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

Batman'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.