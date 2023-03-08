08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 2 şehirden 2 ayrı kadın cinayetiyle sarsıldı. Batman’da 33 yaşındaki Tuba Atılgan, durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Murat Atılgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir diğer vahşet ise İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katında oturan 35 yaşındaki Murat Yaşar tartıştığı eşi 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. İşte kan donduran olayların ayrıntıları...

Batman'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ 5. KATTAN ATLADI!

İstanbul'un Pendik ilçesinde 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. Murat Yaşar'ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA