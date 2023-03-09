İstanbul’da cansız bedeni bulunmuştu! Murat Kartal davasında kan donduran ifade: Elleri kelepçeli çukura attık

Davanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına, 8 tutuklu sanık ile bir tutuksuz sanık katılırken, 2 tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunma yapan tutuklu sanık Abdulsamet Turgut, ölen kişi bir tanışıklığı olmadığını, milletvekilliği yapmış bir insan olarak, böyle bir işe karışacak kadar gözünün kararmadığını, suçsuz olduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan sanık Mehmet Emin Baybaşin, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Üç sanık dışında diğer sanıkları tanımam. Ben olayı emniyette duydum. Oğlumun öldürülmesi olayı nedeniyle, Murat Kartal ve ailesine husumetim yoktu. Oğlumun öldürülmesi davasına hiç katılmamıştım. Maktulü tanımam. Olaydan 1-2 ay önce felç geçirdim. Evde tedavim devam ediyordu. Desteksiz yürüyemiyorum. Yavuz Yavuztürk ile aile sorunları nedeniyle 4 yıldır görüşmüyorduk. Evimde bulunan peruk oğlumundu, annesi saklıyordu. Beraatimi istiyorum" dedi.