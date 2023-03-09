Batman’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından otobüs durağında katledilmişti! Cani eş tutuklandı

Batman'da yaşanan olay, dün sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen Tuba Atılgan'a, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan, tabanca ile ateş etti. Kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşun ile yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.