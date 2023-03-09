İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı! Katil bakın kim çıktı
Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu 8 Ocak 2018 günü kayboldu. 5 yıl sonra Uğurlu'nun İstanbul’un Pendik ilçesinde cesedine ait kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Başka bir soruşturmada ifade veren Mustafa Macit’in Uğurlu’nun cesedinin yerini söylemesiyle korkunç cinayetin perde arkası aralandı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Yaklaşık 5 yıl önce iş insanı Tekin Uğurlu'nun 8 Ocak 2018 günü kaybolmasının ardından ailesi kayıp ihbarı vermiş, polis ekipleri çalışma başlatmıştı. O dönem polisin çalışmalarında bir ize rastlanamasa da acı gerçeğin adresi Pendik'teki ormanlık alandı.
Galatasaray kongre üyesi Uğurlu'nun cesedi 3 parçaya bölünmüş halde Pendik'teki bulundu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yeniden soruşturma açıldı.
5 YILIN ARDINDAN CİNAYET PERDESİ ARALANDI
Sabah'ın haberine göre, Savcılık, yapılan araştırmalarla karanlık cinayetin tüm sır perdelerini araladı ve yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Tekin Uğurlu ve Melikşah Kalkan'ın arkadaş olduğu ve birlikte iş yaptığı, 8 Ocak 2018 günü maktulün son olarak akrabası Erdal Uğurlu ile görüştüğü, eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve maktul Uğurlu'nun bulunamadığı, son görüştüğü kişinin Melikşah Kalkan olduğunun tespit edildiği ve soruşturmaya takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.
BAŞKA BİR SORUŞTURMA IŞIK TUTTU
İddianamede korkunç cinayetin yeniden gün yüzüne çıkmasını fitilleyen şüpheli Mustafa Macit'in ifadesine de yer verildi. Şüpheli Macit'in 4 Ağustos 2022 günü başka bir soruşturmaya konu cinayet olayıyla ilgili verdiği ifadesinde Tekin Uğurlu'nun ne şekilde öldüğü ve cesedin akıbeti hakkında bilgi vermesi üzerine soruşturmanın yeniden başladığı belirtildi. Şüpheli Macit'in maktul Uğurlu'nun cesedinin yerini polislere göstermesi neticesinde Tekin Uğurlu'nun cesedinin Pendik'teki ormanlık alanda bulunduğu aktarıldı.
ÖNCE VURMUŞ, SONRA GÖMMÜŞ
Olay tarihinde alınan tanık beyanlarına göre Melikşah Kalkan'ın yaklaşık 600 bin lira borcu olduğundan olay günü Tekin Uğurlu'nun şüpheli Kalkan'a bozdurması için 20 bin lira bedelli 6 veya 7 adet senet verdiği kaydedildi.
Ardından şüphelinin maktulü arayarak yanına çağırması üzerine ikilinin buluştuğu, aralarında çıkan tartışmada Kalkan'ın elindeki silahla diğer şüpheli Mustafa Macit ile birlikte Uğurlu'yu başının arkasından silahla ateş ederek öldürdüğü ve cesedi babası Bektaş Kalkan'ın oturduğu binanın altındaki garaja sakladığı açıklandı. Burada şüpheliler Melikşah, Bektaş ve Mustafa'nın maktule ait cesedi ele geçirilemeyen kesici bir cisimle parçalara ayırdıktan sonra 3 farklı çöp poşetine koyduklarının ve ailece cesedi ormanlık alana götürerek gömdüklerinin altı çizildi.
YALAN SAVUNMAYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KANITLADI
Cinayet şüphelisi Melikşah Kalkan'ın ifadesinde ise Tekin Uğurlu'yu olay günü aracına aldığını, araçta giderlerken Tekin'in başka bir arkadaşıyla Kürtçe konuştuğunu, maktulü eve yakın bir yerde indirdiğini söylediği belirtildi. Ancak 2018 yılında yapılan soruşturma ve mevcut soruşturmada şüpheli Kalkan'ın maktulü bıraktığını iddia ettiği yerdeki kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde Tekin Uğurlu'ya ait bir görüntüye ulaşılamadığının tespit edildiği açıklandı.
BAŞ ŞÜPHELİLERE MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmediğinin altı çizilen iddianamede, şüpheliler Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheliler Beştaş Kalkan, Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisleri istendi.
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