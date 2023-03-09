İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı! Katil bakın kim çıktı

5 YILIN ARDINDAN CİNAYET PERDESİ ARALANDI

Sabah'ın haberine göre, Savcılık, yapılan araştırmalarla karanlık cinayetin tüm sır perdelerini araladı ve yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Tekin Uğurlu ve Melikşah Kalkan'ın arkadaş olduğu ve birlikte iş yaptığı, 8 Ocak 2018 günü maktulün son olarak akrabası Erdal Uğurlu ile görüştüğü, eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve maktul Uğurlu'nun bulunamadığı, son görüştüğü kişinin Melikşah Kalkan olduğunun tespit edildiği ve soruşturmaya takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.