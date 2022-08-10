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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

İstanbul Pendik'te yaklaşık 4.5 yıl önce kaybolan ve cesedine ait kemik parçaları arazide bulunan iş adamı Tekin Uğurlu'nun ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Tekin Uğurlu'nun kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:38
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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

Tekin Uğurlu, İstanbul'un Pendik ilçesinde 2018 yılının Ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı.

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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik'te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu.

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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

Yapılan incelemelerde, kemiklerin Tekin Uğurlu'nun cesedine ait olduğu değerlendirildi.

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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

Uğurlu'yu öldürdüğü öğrenilen M.K. ve katil zanlısına yardım eden eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K. polis tarafından yakalandı.

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İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

"O BENİM KARDEŞİMDİR BEN ONA NASIL ZARAR VEREYİM" DEDİ. ÖĞRENDİK Kİ PARÇALAMIŞ, 3 PARÇAYA BÖLMÜŞ"

Uğurlu ailesi büyük acı yaşadıklarını ve olayın faillerinin gereken cezayı almalarını istediklerini ifade etti. Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "Melikşah o ilk gün sabah geldi bizim evimize hiçbir şey olmamış gibi. Dedi ki "ne panik yapıyorsunuz, kafasını dinlemeye gitmiştir. Ortalığı kaldırıyorsunuz" dedi. Sonra gitti. "