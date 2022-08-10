İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”

"O BENİM KARDEŞİMDİR BEN ONA NASIL ZARAR VEREYİM" DEDİ. ÖĞRENDİK Kİ PARÇALAMIŞ, 3 PARÇAYA BÖLMÜŞ"



Uğurlu ailesi büyük acı yaşadıklarını ve olayın faillerinin gereken cezayı almalarını istediklerini ifade etti. Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "Melikşah o ilk gün sabah geldi bizim evimize hiçbir şey olmamış gibi. Dedi ki "ne panik yapıyorsunuz, kafasını dinlemeye gitmiştir. Ortalığı kaldırıyorsunuz" dedi. Sonra gitti. "