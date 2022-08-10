10 Ağustos 2022, Çarşamba
İş adamı Tekin Uğurlu’nun katilinin kimliği şoke etti! “Kardeşimdir dedi öğrendik ki...”
İstanbul Pendik'te yaklaşık 4.5 yıl önce kaybolan ve cesedine ait kemik parçaları arazide bulunan iş adamı Tekin Uğurlu'nun ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Tekin Uğurlu'nun kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" dedi.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:38
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