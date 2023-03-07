Yolu kaçırınca geri geri gelen sürücünün otomobiline cip çarptı! 1 ölü 4 yaralı
Trabzon'da yolu kaçırdığı için emniyet şeridinden sürücüsünün geri geri geldiği otomobile cip çarptı. Kazada Şaban Karakullukçu (67) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarkapı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Erkan Öztürk yönetimindeki 61 ABD 982 plakalı cip, iddiaya göre tali yolu kaçırdığı için emniyet şeridinde geri geri gelen Birol T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobildeki Şaban Karakullukçu yaşamını yitirdi, Birol T ve Nusret T. ile cip sürücüsü Erkan Öztürk yaralandı.
Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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