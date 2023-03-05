05 Mart 2023, Pazar
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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