Bu tabela ne işe yarıyor! Tahliye yollarına İSPARK kondu | Sağlı sollu araç dolu

KİMSE UMURSAMIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Peki tahliye yollarında son durum ne? Bu sokakları ve caddeleri dolaştık. İstanbul'un büyük hastaneleri ile valilik binalarının, emniyet merkezinin, yurtların ve üniversitelerin olduğu Fatih, Aksaray ve Çapa'daki durumu gözlemledik. Buradaki tahliye yollarının büyük bölümünde de park yasağı tabelaları yer alıyor. Ana arter özelliğindeki yollarda ise büyük tabelalarla, bu noktaların afet durumda öncelikli ulaşım yolu olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak bu sokakların tamamı park etmiş araçlarla dolu. Hastanelere yaklaştıkça, trafik daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hürriyet'in haberine göre hem sokaklar daralıyor hem park etmiş araç sayısı artıyor. Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı yerlerde, 'Ambulans yoludur, park yapılmaz' uyarısına rağmen sıra sıra park etmiş araçlar bulunuyor.