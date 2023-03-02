Oyuncak tabancayla banka soygunu! O anların kaydı ortaya çıktı

Çekmeköy'de yaşanan soygunda kasadan bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalanmıştı.

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