Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş’ta devasa göçük

Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasındaki arazideki görüntü görenleri endişelendirdi. Kırsal bölgede arazide hem devasa bir göçük oluştu hem de derin yarıklar ortaya çıktı.