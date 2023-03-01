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Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş'ta devasa göçük

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş’ta devasa göçük

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Asrın felaketinin Afşin ilçesi sınırlarında bir arazide devasa göçük ve yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasındaki arazideki görüntü görenleri endişelendirdi. Kırsal bölgede arazide hem devasa bir göçük oluştu hem de derin yarıklar ortaya çıktı.

Depremden sonra Hatay'da bir zeytin bahçesinde benzer görüntüler kaydedilmişti.

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