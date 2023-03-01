Depremden sonra oluştu! Kahramanmaraş'ta devasa göçük
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Asrın felaketinin Afşin ilçesi sınırlarında bir arazide devasa göçük ve yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.
Depremden sonra Hatay'da bir zeytin bahçesinde benzer görüntüler kaydedilmişti.
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