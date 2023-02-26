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Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Bodrum’da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu. Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edilirken, denizcilere ve balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Denizde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aşarken, Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edildi.

Balıkçılara ve denizcilere 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

Öte yandan, fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Lodos nedeniyle bazı feribot seferleri iptal LODOS NEDENİYLE BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

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