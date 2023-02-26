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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş’ta deprem sonrası çalışmaları inceledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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