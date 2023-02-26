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Çanakkale'de lodos: Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Çanakkale’de lodos: Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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