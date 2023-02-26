Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilecek olan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında hacca gitmek için heyecanla bekleyen binlerce kişi, Diyanet tarafından açıklanan hac kura takvimini araştırıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, hac kura çekimi ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.
Erbaş açıklamasında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.
Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi.
KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU
Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
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