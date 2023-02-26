"Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında hacca gitmek için heyecanla bekleyen binlerce kişi, Diyanet tarafından açıklanan hac kura takvimini araştırıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, hac kura çekimi ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?