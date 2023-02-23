Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Şubat tarihinde düzenlenmesi planlanan 2023 Hac kuraları ertelendi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kuraların ardından hacı adayları kura tarihlerini merak ediyor. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak tarihinde başlayan ön kayıtlar tarihleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Sürecin sona ermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilmesi gereken kuraları Kahramanmaraş depremi dolayısıyla ertelendiğini açıkladı. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi.
Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?
2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI
2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası
HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!
Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.
Buna göre; 2023 yılında hacca 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi gidebilecek.
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