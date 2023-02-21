Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yaptı. Peki, Türkiye'de 81 ilde gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ
22 Şubat Çarşmba günü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
- POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Liverpool Real Madrid maçı canlı izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izle!
- Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?
- DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!
- YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
- EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Çarşamba günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
- İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...
- Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları erken açıklanır mı?