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Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yaptı. Peki, Türkiye'de 81 ilde gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 Şubat Çarşmba günü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

22 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23 ŞUBAT PERŞEMBE

24 ŞUBAT CUMA

25 ŞUBAT CUMARTESİ


26 ŞUBAT PAZAR



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