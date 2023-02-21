Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 Şubat Çarşmba günü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.