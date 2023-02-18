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Kahramanmaraş depreminden 2 dakikalık yeni görüntü: Her yer toz duman

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Kahramanmaraş depreminden 2 dakikalık yeni görüntü: Her yer toz duman

Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Binlerce binanın yıkıldığı, 40 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği deprem anında her yeri toz duman kaplıyor.

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi.

Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.

Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.

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