Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu | 2023 son deprem haritası
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 20.32'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DAKİKA HABERİ | AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin saat 20.32'de kayıtlara geçtiğini duyurdu.
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2023-02-18
Saat: 20:32:58 TSİ
Enlem: 35.893 N
Boylam: 25.359 E
Derinlik: 7.96 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
18-02-2023 20:54:02 40.582 34.913 11.66 MW 3.7 Merkez (Çorum)
18-02-2023 20:44:34 39.158 40.151 7 ML 3.3 Karakoçan (Elazığ)
18-02-2023 20:34:33 37.831 37.782 10.93 ML 3.0 Gölbaşı (Adıyaman)
18-02-2023 20:33:40 38.142 36.688 7 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
18-02-2023 20:32:58 35.893 25.359 7.96 MW 4.7 Ege Denizi
18-02-2023 20:32:24 37.567 36.858 7 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
18-02-2023 20:31:19 37.532 37.218 7 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
18-02-2023 20:29:04 37.758 36.204 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 549917
18-02-2023 20:27:19 38.058 37.143 7.24 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
18-02-2023 20:25:25 37.617 36.683 7.05 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
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