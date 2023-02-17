TESBİH NAMAZI | Nasıl kılınır, kaç rekattan oluşur? Tesbih namazı büyük günahları siler mi, cemaatle kılınır mı? Kılınışı ve Faziletleri
Tesbih namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Miraç Kandili'nin ihya edileceği bu gecede müminler yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Miraç gecesi kılınacak namazlar arasında yer alan tesbih namazına dair detaylar araştırlıyor. Peki tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı büyük günahları siler mi?
Ömürde bir kez kılınması tavsiye edilen tesbih namazının nasıl kılındığı araştırılıyor. Genellikle Kadir gecesinde kılınan tesbih namazının aynı zamanda Miraç Kandili'nde de kılınması tavsiye edilir. Diğer namazlara göre uzun bir namaz olması yönüyle diğerlerinden ayrılan tesbih namazı toplamda 4 rekattan oluşmaktadır. Belli bir vakti olmayan tesbih namazı, kulun Rabbine yaklaşmak için kerahet vakitleri dışında her zaman yerine getirebileceği bir ibadettir. Peki tesbih namazı nasıl kılınır? Cemaatle kılınır mı?
TESBİH NAMAZI NEDİR?
İsmi tesbih etmek yani Allah'ı (CC) noksan sıfatlardan tenzih etmekten gelen tesbih namazı nafile ibadetler birisidir. Yerine getirirken toplam 300 defa zikredilen "Subhânallahi velhamdü lillâhi ve la ilâhe illallâhu vellâhu ekber" cümlesi bu namaza ismini veren lafızlardan birisidir.
KAÇ REKATTAN OLUŞUR?
Toplamda dört rekattan oluşan tesbih namazı; rükunun, kıyamın, secdenin farz namazlardan daha uzun sürdüğü bir ibadettir. "Sübhânallah, Allahu Ekber kelimeleri her safhasında sık sık zikredilen kelimelerdir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazının başlangıcında ilk olarak tesbih namazına veya nafile namaza niyet edilir ve "Allahu Ekber" diye namaza başlanır. Sübhanekeden sonra on beş kere "Sübhanellahi velhamdu lillahi..." okunur. Sonra Eûzü Besmele, Fatiha ve bir sure okunup tekrar on kere "Sübhânallah... " okunur. Ondan sonra rükua varılır. Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dendikten sonra, on defa Subhânellah..." okunur.
Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkılır. Doğrulduktan sonra yine on defa, "Suhhânellah..." okunur. Bundan sonra secdeye varır. Secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ"dan sonra on kere "Subhânellah..." okunur. Secdeden tekbir ile kalkılır. iki secde arasındaki oturuşta yine on defa, "Subhânellah..." okunur. ikinci secdeye tekbir ile varılıp üç defa, "Sübhane rabbiye'l-a'lâ"dan sonra, tekrar on defa, "Subhânellah..." okunur ki, bu fazla tesbihlerin toplamı yetmiş beşe ulaşmış olur.
Ardından ikinci rekata kalkılır. Yine önce on beş kere "Subhânellah..." okunur. Sonra aynen birinci rekattaki şekliyle hareket edilerek kılınır ve ikinci rekatın sonunda oturulur. Tahiyyat ve salli-barik duaları okunur. İlave tesbihlerin toplamı böylece 150 olmuş olur. Bundan sonra selam vermeden veya selamdan sonra ayağa kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rekatlar, aynen birinci ve ikinci rekatlar gibi kılınır. Böylece dört rekatte üç yüz defa tesbih duası okunmuş olur.
FAZİLETLERİ NELERDİR?
Peygamber Efendimiz (SAV) büyük ve küçük günahların bağışlandığını ifade ettiği bu namaz oldukça faziletlidir. Resulullah (SAV) hadis-i şerifinde sıklığına, nasıl kılındığına dair detayları bize açıklamıştır.
"Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:"
"Dört rekat namaz kılarsın, her rekatında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rekatta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" dedikten sonra rükuya varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve basını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rekatta yetmiş bey defayı tamamlamış olursun."
"Ey amcacığım! Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl."
(Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469)
CEMAATLE KILINIR MI?
Nafile namazlar bizzat kulun Rabbine olan samimiyetini, maruzatlarını ve her halini sunduğu hususi ibadetlerdir. Peygamber Efendimiz'in (SAV) geceleri yalnız başına ibadet ettiği düşünüldüğünde cemaatle kılmaktan ziyade tek başına kılınması uygun görülmüştür.
Bu hususlardan yola çıkan alimler tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamber'den (SAV) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.
PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) TESBİH NAMAZI KILDI MI?
Peygamber Efendimiz (SAV) amcasına "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" cümlesinin sıklıkla geçtiği tesbih namazını kılmasını tavsiye etmiştir.
Gecelerini ibadetle geçiren Peygamber Efendimiz (SAV) tesbih namazını kılmış ve amcasına da "Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl." demiştir.
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