Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir? 50 milyar TL bağışladı! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması

Hamit Duras'ın canlı yayında yaptığı rekor bağış olan 50 Milyar TL'yi söylerken Milyon ve Milyarı karıştırmış olabileceği düşünülüyordu yayının devamında sunucu Acun Ilıcalı rakamı 50 Milyon TL olarak güncelledi.