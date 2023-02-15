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Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir? 50 milyar TL bağışladı! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir? 50 milyar TL bağışladı! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması

Türkiye Tek Yürek kampanyasına 50 milyar TL'lik bağışta bulunduğunu açıklayan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras gündeme oturdu. Konuya ilişkin detayları araştıran vatandaşlar Hamit Duras ve sahibi olduğu Yeni Çamoluk Otomotiv ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir?

Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunan Yeni Çamoluk Otomotiv ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar 50 milyar TL'lik bağışın yanlışlıkla yapılıp yapılmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması...

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİM?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaparak adeta rekor kırdı.

Hamit Duras'ın canlı yayında yaptığı rekor bağış olan 50 Milyar TL'yi söylerken Milyon ve Milyarı karıştırmış olabileceği düşünülüyordu yayının devamında sunucu Acun Ilıcalı rakamı 50 Milyon TL olarak güncelledi.

Yeni Çamoluk Otomotiv'den gelen açıklama ile ise rakamın yanlış anlaşıldığı 50 bin tl olduğu açıklandı.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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