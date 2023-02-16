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Ankara'da feci kaza! Otomobil refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Ankara’da feci kaza! Otomobil refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

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