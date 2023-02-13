Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?
"Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili ise şubat ayında gerçekleştirilecek. Peki, Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?
"Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlamasının ardından, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde idrak edildi. Peki, Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?
17 ŞUBAT KANDİL Mİ?
Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek ve mucizevi yolculuğunu ifade eden Miraç gecesi, 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Akabinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili 6 Mart'ta kutlanacak. Milyarlarca müslüman, bu kandillerin ardından 23 Mart tarihinde Ramazan ayını karşılayacak.
MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Miraç kandili Recep ayının 27'inci gecesine denk geliyor. İslam dininde Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi, Allah'ın huzuruna çıkması ve müjdelerle geri dönmesini ifade eden Miraç gecesinde, müslüman alemi namaz ile tanışmıştır.
Kaynaklara göre Miraç gecesinde 50 vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Muhammed'in Allah'a yalvarmasıyla birlikte beş vakte inmiştir.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi ve;
1. kat semada: Hz. Adem'le,
2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,
3. kat'ta Hz. Yusuf,
4. kat'ta Hz. İdris,
5. kat'ta Hz. Harun,
6. kat'ta Hz. Musa
7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.
Bu gecede; Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz; şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden dünyaya döndü.
Hz. Peygamber'in mi'racda Allah'ı görüp görmediği meselesi, onun sidretü'l-müntehâda "iki yay ucu aralığı kadar" (kābe kavseyn) Allah'a yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren âyetlere dayanır (en-Necm 53/7-14). Bu âyetlerde söz konusu edilen yaklaşmanın kimlerin arasında meydana geldiği ve Resûl-i Ekrem'in kimi gördüğü hususu iki şekilde anlaşılmaktadır. Sahâbeden Hz. Âişe, Abdullah b. Mes'ûd, Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Hüreyre; tâbiînden Mücâhid b. Cebr, Hasan-ı Basrî, Katâde b. Diâme, Rebî' b. Enes ve müfessirlerin çoğu yaklaşma hadisesinin Hz. Peygamber ile Cebrâil arasında gerçekleştiğini kabul eder (Taberî, XXVII, 44-45; İbnü'l-Cevzî, VIII, 66).
Diğer görüş ise yaklaşmanın doğrudan Allah'la Resûl-i Ekrem arasında meydana geldiği şeklindedir. Enes b. Mâlik'ten Şerîk b. Abdullah yoluyla gelen mi'rac rivayeti buna delil teşkil etmektedir (Buhârî, "Tevḥîd", 37). Ancak hâfızası zayıf olduğu bilinen Şerîk'in nakledilen metni tam koruyamadığı bilinmektedir (İbn Hacer, XII, 492). Rivayetlerde sidretü'l-müntehâya sadece peygamber ve meleklerin ulaşabildiği ve orayı geçmenin yalnız Resûlullah'a mahsus olduğu kaydedilir (Süyûtî, s. 76). Ancak İslâm âlimleri, Allah ile Resulü arasında böyle bir yakınlaşmanın açıkça tecessüme delâlet ettiğini ve ilgili metinlerin zaptı doğru olsa bile zâhirî mânalarıyla kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir.
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