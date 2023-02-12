Adıyaman’da depremde camları bile kırılmadan yan yatmıştı! Nedeni ortaya çıktı

"BİNA İKİNCİ DEPREMDE ARKAYA DOĞRU YAN YATTI"

Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."