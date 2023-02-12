Adıyaman’da depremde camları bile kırılmadan yan yatmıştı! Nedeni ortaya çıktı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrilmişti. Türkiye'nin konuştuğu o binanın neden yan yattığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük hasara neden oldu. Türkiye'yi sarsan şiddetli depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Adıyaman'da camı kırılmayan ve temeliyle yan yatan bir bina ise görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Türkiye'nin konuştuğu nasıl yan yattı? Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız ise bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.
O BİNA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1 Nisan Bulvarı'nda yer alan Kayı Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı. Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti.
Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda da yarık oluştu. Binanın bu durumunu görenler, yol kenarında durup görüntülemeye çalıştı.
"BU BİNADAN NASIL ÇIKTIĞIMIZI BİLE HATIRLAMIYORUM"
Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, AA muhabirine, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.
Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü." dedi.
"BİNA İKİNCİ DEPREMDE ARKAYA DOĞRU YAN YATTI"
Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:
"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."
"BU ŞEKİLDE DEVRİLMESİNE HİÇ ANLAM VEREMEDİK"
Kente çok yardım geldiğine de değinen Bozok, "Yardımlarda yana hiç sıkıntı yok. Şu an zaten enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çalışılıyor. Bina daha bir yıllıktı zaten. Bu şekilde devrilmesine, yıkılmamasına hiç anlam veremedik. Bizim binamız 1996'da yapılmasına rağmen, daha eski olmasına rağmen yıkılmadı." diye konuştu.
O BİNANIN NEDEN YAN YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız ise bu konuya dair "Binanın zemin etüdü yapılıyor yetersizse iyileştirme yapılır. Yapılmayınca zemin sıvılaşması meydana gelebiliyor. Zemin taşıma gücünü yitirip ya devriliyor ya da batıyor. Binanın kendisinde bir problem yok bu zemin etüdünden kaynaklanan hata" dedi.
Cansız konuşmasının devamında ise "Zemin sağlamlaştırması yapılmazsa bu şekilde devrilmeye sebep olabilir" dedi.
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