Kandil ne zaman? Miraç Kandili Şubat ayında mı, hangi güne denk geliyor? KANDİL TARİHLERİ 2023!

"Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm İslam alemi tarafından büyük önem arz eden Miraç Kandili bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman?