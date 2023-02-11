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Kandil ne zaman? Miraç Kandili Şubat ayında mı, hangi güne denk geliyor? KANDİL TARİHLERİ 2023!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Kandil ne zaman? Miraç Kandili Şubat ayında mı, hangi güne denk geliyor? KANDİL TARİHLERİ 2023!

"Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?" sorusu müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 dini günler takvimine göre mübarek üç aylar içerisindeyiz. İlk kandil Regaip Kandilini 26 Ocak Perşembe günü idrak ettik. Peki, Miraç Kanndili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

"Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm İslam alemi tarafından büyük önem arz eden Miraç Kandili bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaip Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

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