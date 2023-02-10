Depremde ölenler ŞEHİT olur mu? Kimler şehit sayılır? "Göçük altında kalan şehittir" Hadisi... 7 şehitlik mertebesi nedir? Şehitlerle ilgili AYETLER

-O şehitler, Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetlerle sonsuz bir mutluluk duyarlar. Arkalarından gelecek olup, henüz kendilerine katılmamış olan mücâhid kardeşleri adına da: "Onlara hiçbir korku yok, onlar asla üzülmeyecekler" müjdesiyle sevinirler. (Âl-i İmrân / 170. Ayet)

-Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lutfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar. (Âl-i İmrân / 171. Ayet)