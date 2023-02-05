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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için verdiği turuncu kodun ardından fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

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