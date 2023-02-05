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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Fırtına ve kar...

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 08:59
Kar İstanbul'da kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü megakent için "turuncu" kodla kar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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