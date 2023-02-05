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Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı

Son dakika haberine göre İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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