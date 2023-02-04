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Bursa'da can pazarı! Otomobil kamyonete çarptı 5 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Bursa’da can pazarı! Otomobil kamyonete çarptı 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren'in (25) idaresindeki 26 KD 523 plakalı otomobil Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracını orta ayraca düşürdükten sonra savrularak karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. İşte o görüntüler...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada ölenlerin cesetleri de savcının incelemesi sonrası söz konusu hastanenin morguna götürüldü.

Yolcu otobüsü devrildi! Ağır yaralılar var

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