Bursa'da can pazarı! Otomobil kamyonete çarptı 5 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren'in (25) idaresindeki 26 KD 523 plakalı otomobil Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracını orta ayraca düşürdükten sonra savrularak karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. İşte o görüntüler...
Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?
- Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...
- Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
- İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
- Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...
- Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023! 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? SON DAKİKA GELİŞMELER...
- Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...
- Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...