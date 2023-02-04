Bursa’da can pazarı! Otomobil kamyonete çarptı 5 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.