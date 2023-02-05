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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında yolculuk yapacaklar dikkat... BUDO seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında yolculuk yapacaklar dikkat... BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan açıklamada 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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