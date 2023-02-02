İstanbul’da yediemin otoparkında skandal! Araçlarını almaya gidince şoke oldular

Emniyetteki görevli polis, "Sizinle birlikte tam 105 araç kayıp. Biz de bu araçların bulunabilmesi için mahkemeye verdik" deyince ben de 'Ne olacak şimdi? Bu araç benim üzerime kayıtlı' dedim. Polis de bana, 'Hiçbir malumatım yok. Bekleyeceksin' dedi. Ben de 'Mahkemeye vermeye gerek var mı?' diye sordum. Polis bu defa bana, 'Biz verdik. İkinci kez vermeye gerek yok' diye konuştu. Bu araçlar şimdi ne olmuştur? diye bir kez daha sorunca polis,"Araştırıyoruz. Ya parçaladılar ya sattılar' diye cevap verdi" diye konuştu. İlçede otopark otopark araştırma yaptığını, ancak aracını bulamadığını sözlerine ekleyen Bayram Erol, "Aracım 2009 model ve yaklaşık değeri 200 bin liraydı" şeklinde konuştu.