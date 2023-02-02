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İstanbul Zeytinburnu’nda Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şoke oldular

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 09:02
Zeytinburnu'nda bir Yediemin otoparkında yaklaşık 1,5 yıl önce bağlanan araçlarını almaya giden iki sürücü, iki aydır otopark otopark araçlarını arıyor. Bayram Erol, "Borcunu ödeyince aracımı almaya gittiğimde otoparkta yoktu. Polise gidince. 'Sizinle birlikte 105 araç kayıp. Biz Emniyet olarak bu araçların bulunması için mahkemeye verdik' dedi.” ifadelerini kullandı.
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