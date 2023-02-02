02 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul Zeytinburnu’nda Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şoke oldular
Zeytinburnu'nda bir Yediemin otoparkında yaklaşık 1,5 yıl önce bağlanan araçlarını almaya giden iki sürücü, iki aydır otopark otopark araçlarını arıyor. Bayram Erol, "Borcunu ödeyince aracımı almaya gittiğimde otoparkta yoktu. Polise gidince. 'Sizinle birlikte 105 araç kayıp. Biz Emniyet olarak bu araçların bulunması için mahkemeye verdik' dedi.” ifadelerini kullandı.