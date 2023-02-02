İş insanına böcek şoku! Eşi öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da danışmanlık şirketi yetkilisi Ömer Erkut V.'nin boşanma aşamasındaki eşi, kocasının kendisini aldattığına yönelik konuşmalarını delil olarak mahkemeye sundu. İş adamı tamire götürdüğü aracında böcek bulunca, eşinin hukuka aykırı delil ürettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
İstanbul'da bir şirketi yetkilisi Ömer Erkut V. iki yıl önce Asu V. ile evlendi. İkili arasında başlayan şiddetli geçimsizlik sonrası taraflar boşanmaya karar verdi. Erkut V.'nin açtığı boşanma davasında iddiaya göre Asu V. eşinin zina ve sadakatsizlik nedeniyle evlilik birliğinde kusurlu olduğunu ileri sürdü.
Boşanma dilekçesine eşinin sahibi olduğu danışmanlık şirketine ait yaz gezilerinde yabancı uyruklu kadınların birliktelik için getirildiği, sosyal medya hesaplarında eskort ve benzeri hesaplarla mesajlaşmaları olduğunu ileri sürdü.
Delil olarak flaş bellek içinde eşine ait konuşmaları delil olarak sunan iş adamı, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Ömer Erkut V. ise eşinin kusurlu olduğunu ileri sürdü.
BÖCEK İDDİASI
Ömer Erkut V.ise eşinin flaş bellek içinde sunduğu görüşmeleri dinlediğinde ise şoke oldu. Çünkü iddiaya göre mahkeme dosyasına sunulan ses kayıtları gizlice kaydedilmişti.
Kayıtların eşi tarafından nasıl elde edildiğini araştırmaya başlayan iş adamı, ses kayıtlarının araç içinde kaydedildiğini fark etti. Aracını alarak oto tamirciye giden iş adamı, araçtaki bir bölmeye gizlenmiş ses kayıt cihazı buldu.
Eşi tarafından aracına konduğu iddia edilen böcek diye tabir edilen cihazla savcılığın yolunu tutan iş adamı, eşi Asu V.'den şikayetçi oldu.
İş adamı, boşanma davası sırasında sunulan ses kayıtlarının eşi tarafından aracına yerleştirilen böcek isimli cihazla ele geçirildiğini, araç içindeki tüm konuşmaların eşi tarafından dinlenerek özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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