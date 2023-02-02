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Bingöl-Elazığ kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Bingöl-Elazığ kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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