Görüntüler Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü! Kedi düşmanına yakalama kararı
İstanbul’da bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmişti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Koyuncu dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak! KPSS şartlı, şartsız... HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ...
- Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor?
- Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- Benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!
- EYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU | 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?
- Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor?
- SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...
- Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek?
- ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak 2023? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı?
- SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- İkinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? Takvim açıklandı