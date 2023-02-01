Başkan Erdoğan sevgisi engel tanımamıştı! Yürek burkan 15 Temmuz detayı

AK PARTİ İL BAŞKANI ZİYARET ETTİ, ELLERİNDEN ÖPTÜ

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitingin ardından Duru çiftini evinde ziyaret etti, ellerinden öptü. Ziyaretinde konuşan Başkan Güngör, "Siz görmeyen gözlere, duymayan kulaklara o mitingde siz çok güzel bir cevap verdiniz. Ettiğin dualar yerini bulmuş. Biz her zaman Allah'ın izniyle yanınızdayız. Devletimiz hiç kimseyi ayırt etmiyor. Herkesin yanında. Bizi gerçekten çok duygulandırdınız. Allah sizden razı olsun. Vazgeçmemek, sevgi böyle bir şey. Bahane üretmeden oraya o yağmur altında gitmek. Yağmurluğunuzu giymişsiniz. Bir de böyle tekerlekli sandalye ile gelmişsiniz" dedi.

"HEM GURURLANDIRDI, HEM DUYGULANDIRDI"

Başkan Güngör, "Sizin miting alanına gelmeniz ve ortaya çıkan fotoğraf karesi bizi hem çok gururlandırdı, hem de çok duygulandırdı. Bu aslında bizlere de çok büyük bir ders. Siz gücünüzden çok daha fazlasını yapmışsınız. Cumhurbaşkanımız Denizli'de çok sevilen biri. Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi sizler de orada teyit etmek için hava yağmurlu da olsa rüzgarlı da olsa çamur da olsa 'biz senin yanına geleceğiz. Senin sesini duyacağız. Şöyle seni bir görmek istiyoruz' dediniz. İşte o bizi çok mutlu etti. Yoksa sen bahane üretsen çok şeye bahane üretirdin. Ama Cumhurbaşkanımızın sevgisi sizi oraya getirdi" diye konuştu.