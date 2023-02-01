"Kuyruklı yıldız ne zaman geçecek?" Gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, kuyruklu yıldız geçişi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, 50 bin yıl aranın ardından bir kuyruklu yıldızın Dünyay'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından kuyruklu yıldızın ne zaman geçeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek? İşte cevaplar...