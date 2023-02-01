Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek?
Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek, sorusu gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 50 bin yıl aranın ardından Dünya'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacağı belirtilen kuyruklu yıldız geçişi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek? İşte haberin detayları...
"Kuyruklı yıldız ne zaman geçecek?" Gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, kuyruklu yıldız geçişi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, 50 bin yıl aranın ardından bir kuyruklu yıldızın Dünyay'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından kuyruklu yıldızın ne zaman geçeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek? İşte cevaplar...
Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.
NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.
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