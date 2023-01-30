Huriye teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi engel tanımıyor! O fotoğrafın kahramanı konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak günü Denizli’de gerçekleştirmiş olduğu mitinge binlerce kişi katıldı. Katılanların arasında bir çift sosyal medyada gündem oldu. Düzenlenen mitinge yağmurlu havada tüm engelleri hiçe sayarak katılan Mehmet Duru ve engelli eşi Huriye Duru “Erdoğan ile yola devam” diyerek sevgilerini anlattı. Huriye Duru, “Onu görünce çok mutlu olduk. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın” diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü Denizli mitinginde büyük bir katılım oldu. Yağmurlu hava olmasına rağmen 64 yaşındaki Mehmet Duru engelli eşi 62 yaşındaki Huriye Duru da mitinge katıldı.
Sabah'ın haberine göre, Duru çiftinin birlikte çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyaya gündem oldu. Tekerlekli sandalyedeki eşiyle birlikte mitinge giderken çekilen fotoğraf sonrası konuşan Duru çifti, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onunla yola devam edeceklerini söyledi.
15 TEMMUZ 1. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KAZA GEÇİRDİ, ENGELLİ OLDU
Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'deki Çınar Meydanı'nda düzenlenen törenlere yaya giderken bir aracın çarpması sonucu engelli olduğunu belirtti. Duru, ev içerisinde kısıtlı da olsa yürüyebiliyor ancak dışarı çıktığında ise tekerlekli sandalyeye muhtaç durumda. Mehmet Duru, devletin yardımları sayesinde o dönem ameliyat edildiğini belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Ben kendi imkanlarımla eşime o ameliyatları yaptıramazdım" dedi.
"DUALARIMIZ ONUNLA! TEKRAR KAZANACAK!"
Duru çifti, engellere rağmen Erdoğan'ı görmek için gittiklerini ve çok sevdiklerini belirtirken tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını ve dua ettiklerini söyledi. Mehmet Duru, "Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine cumhurbaşkanı kazanacak, arkasındayız. Cumhurbaşkanını çok takdir ediyorum. Öbürlerinden hiç memnun değilim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.
Huriye Duru ise Başkan Erdoğan'ı gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlattı:
"Onu görünce mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız iyi Selamlarımızı iletin. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın. Allah'tan başarılarını dilerim. Memnunuz."
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