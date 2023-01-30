Huriye teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi engel tanımıyor! O fotoğrafın kahramanı konuştu

"DUALARIMIZ ONUNLA! TEKRAR KAZANACAK!"

Duru çifti, engellere rağmen Erdoğan'ı görmek için gittiklerini ve çok sevdiklerini belirtirken tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını ve dua ettiklerini söyledi. Mehmet Duru, "Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine cumhurbaşkanı kazanacak, arkasındayız. Cumhurbaşkanını çok takdir ediyorum. Öbürlerinden hiç memnun değilim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Huriye Duru ise Başkan Erdoğan'ı gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlattı:

"Onu görünce mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız iyi Selamlarımızı iletin. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın. Allah'tan başarılarını dilerim. Memnunuz."